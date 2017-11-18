عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاتحاد الأوروبي يرفع حالة التأهب الأمني خلال فترة الأعياد بروكسل- سبأ:



رفع الاتحاد الأوروبي حالة التأهب الأمني خلال فترة الأعياد.



وقال المفوض الأوروبي للهجرة والشؤون الداخلية ديمتريس افراموبولوس للصحفيين، حسب قناة سبوتنيك الروسية، اليوم ان هناك مخاوف من وقوع هجمات إرهابية محتملة خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة، ومن الضروري اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الأماكن العامة.



واضاف ان هذه المخاطر منتشرة في جميع أنحاء العالم ولا تتوقف فقط على أوروبا وتوجد أيضا في أميركا، ويجب اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة لمنعها، موضحا "أن فترة الأعياد هي فترة دائما ما يحدث فيها هجمات إرهابية ويجب أن نتوخى الحذر وأن نستعد لمواجهتها".

سبأ [18/نوفمبر/2017]سبأ