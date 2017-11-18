ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 18 - نوفمبر - 2017 الساعة 11:59:13ص
الخارجية تحمل تحالف العدوان المسؤولية الجنائية والقانونية عن جرائم الحرب باليمن
حمّل مصدر مسئول بوزارة الخارجية القيادة السعودية والإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية المسؤولية الجنائية والقانونية عن كل ما يحدث من جرائم حرب وإبادة وعقاب جماعي وحصار وتدمير للمرافق الخدمية والبنية التحتية لليمن منذ بدء العدوان. 
رئيس وزراء لبنان المستقيل سعد الحريري يصل إلى باريس
وصل صباح اليوم السبت رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري إلى باريس، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب) .
ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار
سجل سعر الذهب ارتفاعا مع تراجع الدولار، ليتجة للصعود للأسبوع الثاني على التوالي.
البيرو آخر المتأهلين إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم
تأهلت البيرو إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 بعد فوزها على نيوزيلندا بهدفين نظيفين في إياب الملحق العالمي للتصفيات أمس.
آخر الأخبار:
فتح معبر رفح بإشراف كامل لحكومة الوفاق
زلزال بقوة 9ر6 درجة يضرب إقليم التبت جنوب الصين
فقدان غواصة عسكرية أرجنتينية تحمل طاقما من 44 فردا
الاتحاد الأوروبي يرفع حالة التأهب الأمني خلال فترة الأعياد
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
هبوط اضطراري لمروحية تقل رئيس الأرجنتين وأسرته
[18/نوفمبر/2017]  بونيس ايرس – سبأ:
 اضطرت مروحية تقل الرئيس الارجنتيني ماوريسيو ماكري وأسرته للهبوط الليلة الماضية، شمال شرق الأرجنتين، بسبب رياح عاتية، دون أن تصاب بأذى، بحسب ما نقلت وكالة الانباء الرسمية الارجنتينية عن مصادر حكومية.

 وهبطت الطائرة على أرض خاصة بين مدينتي مار ديل بلاتا وتشابادمالال التي خطط ماكري أن يقضى فيها عطلة نهاية الأسبوع.

وكان ماكري وزوجته وابنتهما البالغة من العمر ست سنوات قد صعدوا في مطار مار ديل بلاتا إلى المروحية التي كانت ستقلهم إلى وجهتهم النهائية في تشابادمالال.

 لكنّ المصادر الحكومية، أشارت إلى أن الرياح القوية اجبرت الطيار على وقف الرحلة والهبوط بالمروحية اضطراريا، وقد استكمل الرئيس وأسرته رحلتهم بسيارة رئاسية.
سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
فتح معبر رفح بإشراف كامل لحكومة الوفاق
زلزال بقوة 9ر6 درجة يضرب إقليم التبت جنوب الصين
فقدان غواصة عسكرية أرجنتينية تحمل طاقما من 44 فردا
الاتحاد الأوروبي يرفع حالة التأهب الأمني خلال فترة الأعياد
الحزب الحاكم في زيمبابوي يدعو موجابي إلى الاستقالة
رئيس وزراء لبنان المستقيل سعد الحريري يصل إلى باريس
السلطات المصرية تقرر فتح معبر رفح
إستشهاد ثلاثة مواطنين جراء سقوط قذيفة على منطقة سوق الهال بمدينة دمشق
بوتين يصدر مرسوما رئاسيا يحدد عدد القوات المسلحة الروسية
مقتل شخصين بالرصاص خلال تفريق الشرطة الكينية مؤيدين للمعارضة

العدوان السعودي على اليمن
الخارجية تحمل تحالف العدوان المسؤولية الجنائية والقانونية عن جرائم الحرب باليمن
[18/نوفمبر/2017]
34 شهيداً وجريحاً بغارات طيران العدوان خلال الساعات الماضية
[18/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على موزع ومفرق ماوية بتعز
[17/نوفمبر/2017]
إصابة طفل جراء ثلاث غارات لطيران العدوان على همدان
[17/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن خمس غارات على باقم بصعدة
[17/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by