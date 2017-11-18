هبوط اضطراري لمروحية تقل رئيس الأرجنتين وأسرته [18/نوفمبر/2017] بونيس ايرس – سبأ:

اضطرت مروحية تقل الرئيس الارجنتيني ماوريسيو ماكري وأسرته للهبوط الليلة الماضية، شمال شرق الأرجنتين، بسبب رياح عاتية، دون أن تصاب بأذى، بحسب ما نقلت وكالة الانباء الرسمية الارجنتينية عن مصادر حكومية.



وهبطت الطائرة على أرض خاصة بين مدينتي مار ديل بلاتا وتشابادمالال التي خطط ماكري أن يقضى فيها عطلة نهاية الأسبوع.



وكان ماكري وزوجته وابنتهما البالغة من العمر ست سنوات قد صعدوا في مطار مار ديل بلاتا إلى المروحية التي كانت ستقلهم إلى وجهتهم النهائية في تشابادمالال.



لكنّ المصادر الحكومية، أشارت إلى أن الرياح القوية اجبرت الطيار على وقف الرحلة والهبوط بالمروحية اضطراريا، وقد استكمل الرئيس وأسرته رحلتهم بسيارة رئاسية.

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