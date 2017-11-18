عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس وزراء لبنان المستقيل سعد الحريري يصل إلى باريس







وصل صباح اليوم السبت رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري إلى باريس، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب) .



ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الحريري ترافقه أسرته على مأدبة غداء، على ما اوضحت الرئاسة الفرنسية دون تفاصيل حول الفترة التي سيمضيها في فرنسا.



وأعلن قصر الإليزيه، عن توجيه الرئيس الفرنسي في بيان له، دعوة لرئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري وعائلته لزيارة فرنسا.



وكان الحريري قد غادر "مطار الرياض بطائرته الخاصة متوجهاً إلى مطار بورغي في باريس برفقة زوجته" فجر اليوم السبت.

سبأ [18/نوفمبر/2017] باريس – سبأ :سبأ