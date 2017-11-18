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آخر تحديث: السبت، 18 - نوفمبر - 2017 الساعة 11:59:13ص
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مصرع و جرح عدد من المرتزقة وتدمير آلياتهم بعمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية
[18/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:
قتل وجرح عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي  ودمرت آلياتهم في عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية  خلال الساعات الماضية.

وأكد  مصدر  عسكري لوكالة الانباء اليمنية (سبأ ) مقتل عدد من المرتزقة خلال عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية في منطقة الهيجة بمديرية المصلوب محافظة الجوف.

كما تم إحراق خمس آليات للمرتزقة في عملية هجومية للجيش واللجان استهدفت مواقعهم في المشجح بمديرية صرواح محافظة مأرب.

 وأوضح المصدر أن قصفاً مدفعياً استهدف تجمعات المرتزقة شمال صحراء ميدي، وفي نقيل الخشبة بمحافظة الضالع محققاً إصابات مباشرة.

  وفي نجران كسر أبطال الجيش واللجان الشعبية محاولة زحف لمرتزقة الجيش السعودي  على الشرفة ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم، واستهدفت المدفعية تجمعات المرتزقة في موقع عباسة قبالة منفذ الخضراء وموقع مستحدث في الضبعة.

وأشار المصدر إلى أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً استهدف  تجمعات الجنود السعوديين في مواقع الشبكة والشرفة والفواز ومرتفعات رجلا بنجران، وتم استهداف تجمعات للمرتزقة في معسكر القفال وقبالة منفذ الخضراء بقذائف المدفعية.

 ووفقاً للمصدر دكت مدفعية الجيش واللجان تجمعات الجنود السعوديين في موقع ملحمة وجنوب الكرس وبرج الخشل في جيزان، كما استهدفت المدفعية تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في موقع ورقابة قرية مجازة  بعسير.
سبأ
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