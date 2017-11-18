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آخر تحديث: السبت، 18 - نوفمبر - 2017 الساعة 11:59:13ص
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حمّل مصدر مسئول بوزارة الخارجية القيادة السعودية والإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية المسؤولية الجنائية والقانونية عن كل ما يحدث من جرائم حرب وإبادة وعقاب جماعي وحصار وتدمير للمرافق الخدمية والبنية التحتية لليمن منذ بدء العدوان. 
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  محلي
34 شهيداً وجريحاً بغارات طيران العدوان خلال الساعات الماضية
[18/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي سلسلة غارات على محافظات الجمهورية أدت إلى استشهاد 27 مواطناً وإصابة سبعة  آخرين بينهم طفل خلال الساعات الماضية.

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد 17 مواطناً في غارة لطيران العدوان على محل تجاري بمنطقة الجر في مديرية عبس محافظة حجة.

كما استشهد عشرة مواطنين وأصيب ستة آخرين في استهداف طيران العدوان حافلة وسيارة في منطقة خميس الواعضات بمديرية الزهرة محافظة الحديدة .

وأشار المصدر إلى إصابة طفل بجروح وتضرر أحد المنازل جراء ثلاث غارات لطيران العدوان على منطقة بيت نعم في مديرية همدان بمحافظة صنعاء ، وشن الطيران غارة على مديرية نهم .

وأوضح المصدر أن طيران الأباتشي التابع للعدوان استهدف مركز الاصطياد بالوعرة و فندق جمعان في مديرية الخوخة بالحديدة ، وشن غارتين على منطقة الموشج بالمديرية نفسها .

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن 18 غارة على مديريتي حرض و ميدي  بمحافظة حجة و غارتين على مديرية صرواح بمحافظة مأرب و غارة على قاعدة الديلمي بأمانة العاصمة.

في صعدة شن طيران العدوان خمس غارات على جبل شعير ومنطقة آل صبحان بمديرية باقم ، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي منطقة الغور بمديرية غمر الحدودية و مناطق متفرقة من مديرية رازح.

وحسب المصدر شن طيران العدوان خمس غارات على مديرية موزع بمحافظة تعز استهدفت غارتين منها شرق معسكر خالد ، وشن غارة على مفرق ماوية.
سبأ
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