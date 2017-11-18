رئيس وزراء لبنان المستقيل سعد الحريري يصل إلى باريس وصل صباح اليوم السبت رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري إلى باريس، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب) .