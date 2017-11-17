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تشييع جثمان القائم بأعمال وكيل وزارة الثقافة المساعد لقطاع الفنون والمسرح بصنعاء
[17/نوفمبر/2017] صنعاء – سبأ:
شُيع اليوم بصنعاء جثمان القائم بأعمال وكيل وزارة الثقافة المساعد لقطاع الفنون الشعبية والمسرح الفنان عبد الباسط الأغبري الذي توفي ظهر اليوم نتيجة تعرضه لماس كهربائي.

وتقدم المشيعون عدد من زملاء الراحل الذي أعربوا عن الحزن الشديد لرحيله المبكر والخسارة التي تمثلها وفاته، ذلك أنه كان مازال في ذروة العطاء والإنجاز، مؤكدين أن رحيله سيترك فراغاً كبيراً في مجال الموسيقى في اليمن، ذلك أنه برز من أمهر وأشهر العازفين وبخاصة على آلة الجيتار الكهربائي؛ علاوة على تجربته في العمل الإداري في ديوان الوزارة.

ونوهوا بما تمتع به الراحل من سجايا وخصال إنسانية واخلاقية تضاعف من الحزن على فقده المبكر في مرحلة حرجة يمر بها الوطن جراء العدوان السعودي وحصاره الجائر.

وابتهلوا إلى الله العلي القدير أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..."إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتوفي الأغبري اليوم جراء تعرضه لماس كهربائي على سطح منزله بصنعاء.كان شغل عدد من المواقع الإدارية بالوزارة آخرها مدير مكتب نائب وزير الثقافة قبل تكليفه قائماً بأعمال وكيل مساعد لقطاع الفنون الشعبية والمسرح العام الماضي.
سبأ
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