السلطة المحلية بالحديدة تشيد بجهود الأجهزة الأمنية [17/نوفمبر/2017] الحديدة - سبأ:

أشادت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة بجهود الأجهزة الأمنية في القبض على المتهمين بإغتيال الرائد دهمان حسن دهمان خلال ساعات من إرتكاب الجريمة.



ودعت السلطة المحلية رجال الأمن إلى مزيد من اليقظة ورفع مستوى الحس الأمني لتفويت الفرصة على كل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمجتمع.



وكانت الأجهزة الأمنية بالمحافظة قد تمكنت من ضبط متهمين اثنين بجريمة إغتيال ضابط الأمن والنظام بإدارة أمن المحافظة الرائد دهمان حسين دهمان بعد ساعات من ارتكاب الجريمة.

سبأ