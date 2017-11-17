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إجراء 253 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء في مخيم النور بالمنصورية
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إجراء 253 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء في مخيم النور بالمنصورية
[17/نوفمبر/2017] الحديدة - سبأ:
أجرى مخيم النور الطبي المجاني الـ17 الذي نظمته جمعية العون المباشر مكتب اليمن بمستشفى المنصورية الريفي بالحديدة 253 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات بتمويل عبدالفتاح محمد معرفي ـ مبرة المرحوم محمد رفيع حسين معرفي الخيرية.

وقدم نخبة من أطباء وجراحي العيون التابعين للبرنامج الوطني لمكافحة العمى خدمات الفحوصات والمعاينة لأف و 980 حالة في المخيم الذي يعد الثالث للعون المباشر في المحافظة والأول من أصل أربعة مخيمات ستنفذها هذا العام هناك .

ونُفذ المخيم بالتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة الحديدة ومكتبي الصحة العامة والسكان والتخطيط والتعاون الدولي والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين خلال الفترة 13 إلى 17 نوفمبر 2017م .

وكانت مديرة مكتب الجمعية في اليمن معالي العسعوسي زارت مستشفى المنصورية واطلعت على سير تنفيذ أعمال المخيم والجهود التي قام بها الطاقم الطبي والتمريضي والتطوعي المشارك في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى الذين توافدوا على المخيم من المديرية والمناطق المجاورة .

وأكدت أن هذه المخيمات تأتي ضمن الجهود الدؤوبة لجمعية العون المباشر في مكافحة العمى في مختلف المحافظات وخصوصاً بالمناطق ذات الكثافة السكانية و المستوى المتدني للرعاية الصحية .

وأشارت إلى أن العون ستنفذ المزيد من المخيمات الطبية بالمحافظة في الأيام المقبلة .. معربة عن إرتياحها للنتائج التي حققها المخيم الذي عالج حالات مرضية من مختلف الفئات العمرية .

وأثنت العسعوسي على جهود البرنامج الوطني لمكافحة العمى والأطباء والفنيين المختصين بأمراض العيون وفريق المتطوعين وفريق العون المباشر وإدارة المستشفى المستضيف للمخيم الذي استهدف المعوزين والأشد فقراً لتحسين بصرهم ومكافحة العمى الذي يهدد حياتهم ويعجزون عن معالجته  بسبب وضعهم الاقتصادي الصعب.

كما أعربت عن الشكر لمبرة المرحوم محمد رفيع معرفي الذين شاركوا لأول مرة في اليمن في هذه العمليات.. مثمنة مساهمتهم في تمويل المخيم.
سبأ
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