المجتمع الإنساني باليمن يدعو التحالف لفتح جميع المنافذ اليمنية فوراً [17/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:

دعا المجتمع الإنساني في اليمن التحالف الذي تقوده السعودية إلى إعادة فتح جميع المنافذ اليمنية على الفور للشحنات التجارية والإنسانية التي بدونها يتعرض الملايين من الناس لخطر الجوع والموت.



وشدد بيان صادر عن المجتمع الإنساني حول الحصار في اليمن تلقت وكالة الإنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، على أهمية السماح باستئناف الرحلات الجوية الإنسانية إلى صنعاء فورا لضمان حركة العاملين في المجال الإنساني ونقل شحنات الإغاثة.



وعبر المجتمع الإنساني في اليمن عن غضبه من استمرار الحصار الذي يفرضه التحالف الذي تقوده السعودية على الإمدادات الإنسانية والتجارية الضرورية لبقاء السكان اليمنيين على قيد الحياة.



وأكد البيان أن إعاقة التحالف الذي تقوده السعودية لإيصال الإمدادات الحرجة هو تدبير قد يرتقي إلى عقاب جماعي للملايين من اليمنيين كما يزيد من تفاقم أسوأ أزمة إنسانية في العالم حيث تركت ما يقرب من ثلاث سنوات من الحرب أكثر من عشرين مليون شخص في حاجة إلى المساعدة، سبعة ملايين منهم على حافة المجاعة.



وأوضح البيان أن الحصار المفروض على جميع الموانئ والمطارات والمعابر البرية في اليمن منذ إحدى عشر يوما تقريبا، يمنع دخول المواد الغذائية والوقود والأدوية وسائر الإمدادات إلى البالد، مما يعرض ملايين الأشخاص للأمراض والجوع والموت.



وقال" وبالرغم من أن إعادة فتح ميناء ومطار عدن يعد تطورا إيجابيا، فإنه غير كاف لتغطية احتياجات كافة السكان اليمنيين".



كما دعا البيان جميع الأطراف إلى الإلتزام بواجباتها وفق القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك مبدأ التناسب خلال الأعمال القتالية والسماح بإيصال الإغاثة الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين.



وناشد المجتمع الإنساني في اليمن الدول التي لها نفوذ على أطراف الصراع أن تبذل المزيد للتوصل إلى حل سياسي للأزمة .. مؤكدا أن معاناة الشعب اليمني يجب أن تتوقف.

سبأ