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قصف مدفعي على تجمعات الجنود السعوديين والمرتزقة في نجران وجيزان وعسير
[17/نوفمبر/2017] عسير - سبأ:
قصفت القوة المدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات ومواقع العدو السعودي ومرتزقته في نجران وجيزان وعسير.

وأوضح مصدر عسكري بعسير لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في موقع ورقابة قرية مجازة.

وأشار إلى أن قصفاً مدفعياً للجيش واللجان دك تجمعات مرتزقة العدو السعودي في موقع عباسة بنجران.

 وذكر المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات الجنود السعوديين في موقع ملحمة وجنوب الكرس وبرج الخشل في جيزان محققة إصابات مباشرة في صفوفهم   وعتادهم.
سبأ
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