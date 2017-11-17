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وزير الإعلام يسخر من أكاذيب وسائل إعلام العدو السعودي
[17/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:
سخر وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ احمد حامد من الأكاذيب التي روجتها وسائل إعلام العدو السعودي يوم أمس، والتي ادعت أنها أنقذت صحفيتان فرنسيتان فقدتا في مناطق تواجد الجيش واللجان الشعبية.

وأكد الوزير احمد حامد لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الصحفيتان اللتان دخلتان البلد بتنسيق مع وزارة الإعلام بتاريخ 25 أكتوبر 2017م في مهمة صحفية وفق برنامج زيارة تقدمت به صحيفة الباريس ماتش الفرنسية قد فضحتا كذب وتظليل وسائل إعلام العدو على الهواء مباشرة في اللقاء الذي أجرته معهما قناة العربية من الرياض، واللتان أكدتان انه تم توقيفهن في سيئون من قبل نقطة مسلحة وذلك أثناء محاولتهن مغادرة اليمن عبر سلطنة عمان نتيجة الحصار المطبق والمفروض على البلد من خلال إعلان إغلاق جميع المنافذ.

وأشار إلى أن الجميع يعرف أن سيئون والمحافظات الجنوبية تقع تحت سيطرت قوات دول الاحتلال ومرتزقتهم، ويمكن للجميع العودة إلى تصريح الصحفيتان الذي كشف زيف وتظليل تلك الوسائل الإعلامية المفلسة.

كما أكد حامد أن برنامج زيارة الصحفيتان كان من المقرر أن ينتهي قبل تاريخ 13 من هذا الشهر وفقاً لتذاكر المغادرة  المحجوزة، إلا أنه وبسبب إعلان قوى العدوان إغلاق جميع المنافذ اليمنية ونظراً لتخوفهن من المغادرة عبر المنافذ الخاضعة لسيطرة مرتزقة قوى العدوان حاولت الصحفيتان التنسيق مع الأمم المتحدة لمغادرة البلد عبر الرحلات الجوية التابعة لها إلا انه وبسبب غارات طائرات تحالف العدوان السعودي الأمريكي التي استهدفت مطار صنعاء قبل أيام والذي أدى إلى تعطيل المطار بشكل كامل اضطرت الصحفيتان لمحاولة مغادرة البلد عبر المنافذ الواقعة تحت سيطرت قوات الاحتلال ومرتزقتها وهو الأمر الذي استغلته قوى العدوان في سعيها لتزييف الحقائق وتظليل المجتمع الدولي وصناعة بطولات إنسانية زائفة .

واستغرب وزير الإعلام من جراءة إعلام العدو في محاولته البائسة للعب دور المنقذ والمناصر لحقوق الصحافة والإعلام في الوقت الذي منع فيه منذ قرابة عام كامل دخول الصحفيين والإعلاميين البلد لتغطية الجرائم التي يرتكبها كل يوم، بل وصل الأمر إلى ان أوقف بعض الرحلات الجوية التابعة للأمم المتحدة بسبب حجز صحفيين أجانب بعض المقاعد في نفس الرحلة كما حدث في الأشهر الماضية مع الفريق التابع لقناة الـ BBC والفريق التابع لقناة CBS وغيرها من الوسائل الإعلامية الدولية والمختلفة.

ودعا وزير الإعلام المجتمع الدولي وكافة وسائل الإعلام المختلفة وجميع أحرار العالم إدانة جرائم العدو وانتهاكه لحرية الصحافة والإعلام وكسر حالة الحصار التي المفروضة على الشعب اليمني عامة وعلى الصحفيين والإعلاميين خاصة.
سبأ
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