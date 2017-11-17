محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمن محافظة الحديدة ينعي الرائد دهمان حسن دهمان







نعت قيادة أمن محافظة الحديدة الرائد دهمان حسين دهمان ضابط الأمن والنظام بإدارة الأمن الذي اغتالته عناصر إجرامية أثناء تأديته للواجب أمس أمام مقر الإدارة العامة للأمن بالمحافظة.



وأشادت قيادة الأمن في بيان نعي تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بمناقب شهيد الواجب الرائد دهمان وصموده وتفانيه وإخلاصه خلال فترة عمله بمحافظة الحديدة وما حققه من نجاحات في مكافحة الجريمة وجرائم التهريب والإسهام في الحفاظ على أمن وإستقرار المحافظة.



وأكد البيان أن الرائد دهمان سيظل حيا في وجدان منتسبي أمن المحافظة .. لافتا إلى أن جريمة إغتياله لن تزيد منتسبي أمن المحافظة إلا إصرارا وصمودا لتعزيز الأمن والاستقرار بالمحافظة وضبط الخارجين عن النظام والقانون.



وعبر البيان عن خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الشهيد وكافة أقربائه وأصدقائه .. سائلا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ودويه الصبر والسلوان .



" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

سبأ [17/نوفمبر/2017] الحديدة - سبأ:سبأ