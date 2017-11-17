محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قيادة محافظة حجة تدعو للمشاركة الفاعلة بمسيرة الغد للتنديد بجرائم العدوان







رحبت قيادة محافظة حجة بدعوة المؤتمر الشعبي العام لتنظيم مسيرة جماهيرية غدا السبت، للتنديد بجرائم العدوان وآخرها إستهداف المواطنين بمنطقة هران بمديرية أفلح ومنطقة الجر بمديرية عبس.



ودعت قيادة محافظة حجة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) كافة القوى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والهيئات وجميع أبناء المحافظة إلى المشاركة الفاعلة في المسيرة التي ستقام غد السبت بمدينة حجة.



وأشارت إلى أن إستمرار العدوان السعودي الأمريكي وإمعانه في القتل وتدمير كل مقومات الحياة وإغلاق المنافذ والموانئ والمطارات لمنع دخول الإحتياجات الأساسية والضرورية من الغذاء والدواء والوقود، يهدف إلى تركيع اليمنيين وإرغامهم على القبول بإملاءات مملكة الشر خدمة للمشروع الصهيوني الأمريكي.



ولفت البيان إلى أن أبناء محافظة حجة وأمام هذه الجرائم المروعة يؤكدون إستمرارهم في الصمود والثبات ووقوفهم صفا واحدا إلى جانب القيادة السياسية.

سبأ [17/نوفمبر/2017] حجة - سبأ:سبأ