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آخر تحديث: الجمعة، 17 - نوفمبر - 2017 الساعة 08:03:37م
الرئيس الصماد يهنئ السلطان قابوس بالعيد الوطني
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية تهنئة إلى جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان بمناسبة إحتفال الشعب العُماني الشقيق بالعيد الوطني السابع والأربعين.
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الرئيس الصماد يهنئ السلطان قابوس بالعيد الوطني
[17/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:



بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية تهنئة إلى جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان بمناسبة إحتفال الشعب العُماني الشقيق بالعيد الوطني السابع والأربعين.

وعبر الرئيس الصماد عن أسمى آيات التهاني والتبريكات لجلالة السلطان قابوس بهذه المناسبة وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب العماني الشقيق دوام التقدم والإزهاد وتحقيق كل ما يصبوا إليه من رفعة.

وأشار في برقية التهنئة إلى أن النهج السياسي الذي أرساه السلطان قابوس منذ توليه قيادة مسيرة النهضة العُمانية مكن السلطنة من إحتلال مكانة متقدمة بين دول العالم نتيجة للتعامل المسئول للسلطنة مع مختلف قضايا المنطقة والعالم وحرصها الكبير تعزيز قيم السلام.

وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى أن اليمن قيادة وحكومة وشعبا يكنون للسلطان قابوس وسلطنة عمان كل الاحترام والتقدير على مواقفها الأخوية والصادقة وحرصها على إحلال السلام في اليمن وحل الخلافات وتأكيدها على وحدة وأمن واستقرار اليمن.

كما أكد أن مواقف سلطنة عمان ستظل في ذاكرة الشعب اليمني ولا يمكن أن ينسها كونها مواقف صادقة وأخوية حريصة على اليمن.

وأشاد الرئيس الصماد بالتطوير الحاصل في السلطنة في بناء دولة حديثة قويّة، لها علاقة مع محطيها العربي والإقليمي وكذا ما حققته من قفزة نوعية تنموية في مختلف المجالات الاجتماعيّة والاقتصاديّة والتعليميّة وغيرها والأهم من ذلك بناء الإنسان المتمسك بتراثه وقيمة العربية الأصيلة.

وأشاد رئيس المجلس السياسي الأعلى بمواقف سلطنة عُمان تجاه مختلف قضايا الأمة العربية وسياستها الحكيمة في عدم التدخل في شؤون غيرها.

سبأ
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