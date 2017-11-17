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  رياضة
الأهلي يفوز على الوحدة ويقترب من التتويج بدوري أعياد أكتوبر ونوفمبر
[17/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:
قطع فريق أهلي صنعاء شوطاً كبيراً نحو التتويج بدوري أعياد أكتوبر ونوفمبر لكرة القدم، بعدما فاز على جاره ومضيفه الوحدة بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب الأخير في ختام منافسات الجولة الثالثة.

وانتهى الشوط الأول الذي شهد طرد لاعب الوحدة علي خليل لنيله الكرت الأصفر الثاني، بالتعادل السلبي دون أهداف رغم إتاحة الفرص السانحة التسجيل لكلا الفريقين.

وفي الشوط الثاني الذي شهد أيضا حالة طرد هذه المرة للاعب الأهلي رامي الوسماني للخشونة، أحرز الأهلي هدف بواسطة جلال الجلال الذي صوب كرة يسارية قوية استقرت في الزاوية اليسرى لحارس الوحدة صلاح السيسي عند الدقيقة 75، لينتهي اللقاء بهذا الهدف.

بهذه النتيجة ابتعد الأهلي بصدارة الدوري الذي ينظمه فرع إتحاد اللعبة بأمانة العاصمة، بالعلامة الكاملة تسع نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية، في حين تراجع الوحدة لمؤخرة الترتيب بنقطة فقط.

وكان فريقا العروبة والشعب اللذان يتقاسمان المركز الرابع بنقطتين تعادلا أمس بثلاثة أهداف لمثلها.
سبأ
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