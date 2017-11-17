الأجهزة الأمنية بالحديدة تضبط المتهمين باغتيال ضابط الأمن دهمان [17/نوفمبر/2017] الحديدة - سبأ:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الحديدة من ضبط المتهمين بجريمة إغتيال ضابط الأمن والنظام بإدارة أمن المحافظة الرائد دهمان حسين دهمان.



وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الأجهزة الأمنية ضبطت المتهمين بإطلاق النار على الرائد دهمان أثناء أداءه للواجب مساء أمس الخميس أمام مقر الإدارة باستخدام دراجة نارية.



وأشار المصدر إلى أن عملية البحث والتحري التي أشرفت عليها قيادة أمن المحافظة كشفت هوية الجناة وضبط منفذ جريمة الإغتيال وسائق الدراجة النارية بعد ساعات من إرتكاب الجريمة.



وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية تتحفظ على المتهم بتنفيذ الجريمة وسائق الدراجة النارية لإستكمال التحقيق وإحالتهم لجهات الإختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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