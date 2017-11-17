محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مجلس الشورى يدين إستمرار جرائم العدوان صنعاء - سبأ:

أدان مجلس الشورى بشدة إستمرار الجرائم التي يرتكبها طيران العدوان بقيادة السعودية والتي كان آخرها المجزرة المروعة التي إستهدفت محلاً تجاريا بمنطقة الجر بمديرية عبس بحجة وراح ضحيتها عشرة مواطنين في حصيلة أولية.



واستنكر مجلس الشورى في بيان صادر عنه إستهداف طيران العدوان لحافلة ركاب في مديرية الزهرة بمحافظة الحديدة ما أدى إلى استشهاد ستة مواطنين وإصابة ثمانية آخرين، وكذا إستهداف مركز للإصطياد بمنطقة الوعرة بالحديدة وفندق جمعان بمديرية الخوخة.



وناشد مجلس الشورى الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان وجامعة الدول العربية بتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية بالعمل على إيقاف العدوان ورفع الحصار المستمر منذ فترة تقارب الثلاثة أعوام.



ودعا البيان إلى تخلي المنظمات الدولية والمجتمع الدولي عن صمتهم المخزي وعن تغاضيهم إزاء جرائم الحرب اليومية التي يرتكبها تحالف العدوان والتي وفرت الغطاء في إستمرار العدوان في إستهداف الشعب اليمني وتدمير البنية التحتية.



وندد مجلس الشورى بإستمرار تحالف العدوان في إستهداف المنشآت الخدمية ومساكن المواطنين والطرقات مما يعكس عنجهية ويأس تحالف الشر والإجرام بقيادة السعودية بعد أن عجزوا في تحقيق أي نصر في الجبهات.



وجدد مجلس الشورى دعوته للمنظمات المحلية والدولية بالعمل على رصد وإبراز وتوثيق الجرائم والمجازر البشعة التي يرتكبها تحالف العدوان على مرأى ومسمع العالم.

سبأ [17/نوفمبر/2017]سبأ