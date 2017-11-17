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آخر تحديث: الجمعة، 17 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:19:27م
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العدوان السعودي على اليمن
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غارتان لطيران العدوان على مديرية الخوخة بالحديدة
[17/نوفمبر/2017]
الحديدة - سبأ:
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم غارتين على مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف بغارتين منطقة الموشج بمديرية الخوخة.
سبأ
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