البيرو آخر المتأهلين إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم تأهلت البيرو إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 بعد فوزها على نيوزيلندا بهدفين نظيفين في إياب الملحق العالمي للتصفيات أمس.