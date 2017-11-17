محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أبناء مديرية الظهار بإب يستنكرون صمت المجتمع الدولي إزاء جرائم العدوان إب - سبأ:

نظم أبناء مديرية الظهار بمحافظة إب اليوم وقفة إحتجاجية للتنديد بإستمرار صمت المجتمع الدولي وتواطؤه إزاء جرائم العدوان في اليمن.



وفي الوقفة التي شارك فيها مدير أمن المحافظة محمد الشامي وأمين عام محلي مديرية الظهار عبدالله الخولاني .. أكد أبناء مديرية الظهار إستمرار الصمود في مواجهة العدوان والدفاع عن اليمن وأمنه وإستقراره.



وأشاروا إلى ضرورة تعزيز التلاحم والإصطفاف للتصدي لمؤامرات العدوان وإفشال مخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا .. مشددين على ضرورة التحشيد ورفد جبهات الشرف بالرجال والعتاد .

سبأ [17/نوفمبر/2017]سبأ