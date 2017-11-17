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آخر تحديث: الجمعة، 17 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:19:27م
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  عربي ودولي
إستشهاد ثلاثة مواطنين جراء سقوط قذيفة على منطقة سوق الهال بمدينة دمشق
[17/نوفمبر/2017]
دمشق – سبأ :

أعلنت السلطات السورية اليوم الجمعة عن استشهاد ثلاثة مواطنين جراء اطلاق المجموعات المسلحة قذيفة صاروخية على منطقة سوق الهال بمدينة دمشق.

وذكرت كالة الانباء السورية الرسمية (سانا) نقلاً عن مصدر في قيادة شرطة دمشق "ان المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية اعتدت بقذيفة صاروخية على سوق الهال في منطقة الزبلطاني".

واضافت المصادر ان الحادث "أسفر عن استشهاد 3 مدنيين وإصابة 7 آخرين بجروح بعضهم في حالة حرجة إضافة إلى وقوع أضرار مادية كبيرة في المكان".

واشارت الوكالة الى استشهاد ستة مدنيين واصابة 45 آخرين بجروح "جراء اعتداء المجموعات المسلحة بقذائف صاروخية وهاون على عدد من الأحياء السكنية بمدينة دمشق".

سبأ
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