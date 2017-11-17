محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزارة النقل تعكف لعقد حلقات نقاش حول أضرار العدوان بالمنافذ اليمنية (مصحح) صنعاء - سبأ:

تنظم وزارة النقل حلقات ناقش حول الأضرار والخسائر الكارثية بالمطارات والطيران المدني والمنافذ البرية والبحرية جراء إستهدافها من قبل تحالف العدوان السعودي الأمريكي .



وتركز محاور حلقات النقاش التي ستعقد خلال الفترة 27-30 نوفمبر الجاري، على المنافذ الرئيسية للجمهورية اليمنية وآثار استهدافها من قبل العدوان على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.



وسيتم خلال حلقات النقاش التي يشارك فيها رؤساء الهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة النقل وخبراء وقانونيين من الجهات ذات الاختصاص، استعراض عدد من أوراق عمل حول الأضرار في المطارات والموانئ البرية والبحرية ونتائجها السلبية على مختلف الجوانب.



سبأ [17/نوفمبر/2017]سبأ