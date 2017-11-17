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آخر تحديث: الجمعة، 17 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:19:27م
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  رياضة
لاعب التنس الاسباني رفائيل نادال يحصل على 12 ألف يورو تعويض
[17/نوفمبر/2017]
لندن – سبأ :

 حصل لاعب التنس الاسباني رفائيل نادال المصنف الأول عالمياً على تعويض يبلغ 12 ألف يورو (14 ألف دولار) بناء على حكم من محكمة فرنسية بعد اتهامات بتعاطيه المنشطات من وزيرة الرياضة الفرنسية السابقة.

وقال نادال في تصريحات صحافية اليوم إنه سيقاضي روزلين باشلو بعد تصريحاتها في مقابلة تلفزيونية أشارت خلالها إلى أنه تناول بعض المواد المحفزة للأداء في 2012م.

ونفى اللاعب الإسباني الذي انتهى موسمه يوم الاثنين الماضي بعد الهزيمة أمام ديفيد جوفين في البطولة الختامية لموسم الرجال، ارتكاب أي خطأ وأكد أنه سيتبرع بالمال لمنظمة فرنسية غير حكومية.

وقال اللاعب الحاصل على 16 لقباً في البطولات الأربع الكبرى في بيان ”كما ترون في وسائل الإعلام فاليوم هو يوم سعيد بالنسبة لي ولفريقي ولجماهيري“.

وأضاف ان ”القضاء الفرنسي حكم لصالح مصداقيتي ونزاهتي كرياضي".

سبأ
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