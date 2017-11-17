محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مسيرة حاشدة بمديرية بني سعد بالمحويت تندد بصعيد العدوان المحويت - سبأ:

نظمت بمديرية بني سعد محافظة المحويت اليوم مسيرة حاشدة تنديداً بتصعيد العدوان السعودي الأمريكي وحصاره الجائر وإغلاق المنافذ .



واستنكر المشاركون في المسيرة التي شارك فيها المشائخ والوجهاء والشخصيات الإجتماعية والمنظمات، الجرائم وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها تحالف العدوان بحق أبناء الشعب اليمني من الأطفال والنساء والشيوخ منذ ما يقارب ثلاثة أعوام .



وأكد بيان صادر عن المسيرة أن ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار وتدمير للمنشآت وإغلاق للمنافذ والموانئ والمطارات يتنافى مع كل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية .. منددين بإستمرار صمت المنظمات الإنسانية والدولية وفي المقدمة الأمم المتحدة إزاء ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم يندى لها جبين الإنسانية.



وشدد البيان على ضرورة إستمرار صمود أبناء الشعب اليمني في مواجهة العدوان ومخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا .. مؤكدا أهمية رفد الجبهات بالرجال والمال والسلاح دفاعا عن اليمن وأمنه وإستقراره.



وأشاد أبناء مديرية بني سعد بما يسطره أبطال الجيش واللجان الشعبية من ملاحم بطولية في مختلف جبهات الشرف والبطولة.

سبأ [17/نوفمبر/2017]سبأ