عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بوتين يصدر مرسوما رئاسيا يحدد عدد القوات المسلحة الروسية موسكو – سبأ :



أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بتغيير إجمالي عدد العاملين في القوات المسلحة الروسية ليبلغ نحو 1.903 مليون عنصر.



وجاء في المرسوم الذي نشره الموقع الرسمي الروسي للمعلومات القانونية اليوم الجمعة ".. أقرر تحديد عدد كوادر القوات المسلحة للاتحاد الروسي على مستوى 1902758 فردا، بينهم 1013628 عسكريا".



يذكر أن المرسوم المذكور يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 يناير العام القادم 2018.



وكان الرئيس الروسي اصدر قرار في مارس الماضي يقضي بزيادة عدد الكوادر العسكرية للقوات المسلحة الروسية لأول مرة منذ عام 2005 بنسبة 1.3بالمائة .

سبأ [17/نوفمبر/2017]سبأ