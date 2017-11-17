وقفتان بمديريتي المخاطر ومذيخرة بإب للتنديد بجرائم العدوان [17/نوفمبر/2017] إب - سبأ:

نظم بمديريتي المخادر ومذيخرة بمحافظة إب اليوم وقفتان للتنديد بإستمرار الصمت الدولي إزاء جرائم العدوان السعودي والحصار وإغلاق المنافذ.



وأكد المشاركون في الوقفتين إستمرار أبناء مديريتي المخادر ومذيخرة في الصمود لمواجهة تحالف العدوان ورفد جبهات الشرف والبطولة بالرجال والعتاد دفاعا عن الوطن وأمنه وإستقراره.



وطالب المشاركون كافة أبناء اليمن إلى تعزيز التلاحم والإصطفاف للتصدي للعدوان ومخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا .. داعيين من يقفون في صف العدوان إلى العودة إلى جادة الصواب خاصة وأن مؤامرات تحالف العدوان واضحة للعيان .

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