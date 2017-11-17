رئيس بوتسوانا يطالب رئيس زيمبابوي بالرحيل عن السلطة [17/نوفمبر/2017] جوهانسبرج – سبأ:

طالب رئيس بوتسوانا إيان خاما اليوم الجمعة رئيس زيمبابوي روبرت موجابي الرحيل عن السلطة بعد استيلاء الجيش على السلطة هذا الأسبوع، بعدما فقد التأييد الدبلوماسي الإقليمي للبقاء رئيساً.



وقال خاما في تصريحات نقلتها وكالة انباء رويترز إن تدخل الجيش الذي تقول مصادر سياسية إنه يمكن أن يمهد الطريق إلى حكومة وحدة وطنية بعد 37 عاماً من حكم موجابي يقدم أيضا ”فرصة لوضع زيمبابوي على طريق نحو السلام والرخاء“.



وأضاف ”لا أعتقد أن أي أحد يجب أن يبقى رئيساً كل هذا الوقت.. نحن رؤساء ولسنا ملوكاً“.

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