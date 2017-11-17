تباين اسعار النفط متجهة لتسجيل أول تراجع أسبوعي في ستة أسابيع [17/نوفمبر/2017] سنغافورة – سبأ:

تباينت أسعار النفط يوم الجمعة بعد تراجعات في الآونة الأخيرة لكنها بصدد أول انخفاض أسبوعي في ستة أسابيع تحت وطأة ارتفاع الإمدادات الأمريكية.



وبلغ سعر العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 61.23 دولار للبرميل بحلول الساعة 06.16 بتوقيت جرينتش بانخفاض 13 سنتا عن الإغلاق السابق.



وسجلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 55.32 دولار للبرميل مرتفعة 18 سنتا.



لكن الخام مازال بصدد التراجع بين اثنين وأربعة بالمائة على مدى الأسبوع بفعل المخاوف المتعلقة بنمو الإنتاج والمخزونات بالولايات المتحدة بعد أن لامس كلا الخامين أعلى المستويات منذ 2015 الأسبوع الماضي.

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