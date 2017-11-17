الجيش العراقي يعلن إستعادة السيطرة على آخر معقل لتنظيم (داعش) [17/نوفمبر/2017] بغداد – سبأ:

أعلن الجيش العراقي اليوم الجمعة إستعادة السيطرة بالكامل على قضاء راوة آخر معقل لتنظيم (داعش) في البلاد.



وقالت خلية الإعلام الحربي في قيادة القوات المشتركة العراقية إن "قطعات قيادة عمليات الجزيرة والحشد العشائري حررت قضاء راوة بالكامل".



وتعد راوة احدى البلدات الحدودية التي استخدمها التنظيم المتشدد ضمن ما سمي بولاية الفرات لنقل المقاتلين والسلاح والبضائع بين البلدين.



وباستعادة بلدة راوة على الضفة الأخرى من نهر الفرات لم يتبق أي موقع بيد التنظيم.



وفقد التنظيم حتى الآن 95 بالمائة من المناطق التي كان يسيطر عليها والتي كانت جزء مما عرف بدولة الخلافة التي أعلنها عام 2014م.

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