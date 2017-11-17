ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار [17/نوفمبر/2017] لندن – سبأ:

سجل سعر الذهب ارتفاعا مع تراجع الدولار، ليتجة للصعود للأسبوع الثاني على التوالي.



وارتفع السعر الفوري للذهب 0.2 بالمائة إلى 1281.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 08.11 بتوقيت جرينتش،ليصعد حوالي 0.5 بالمئة على مدى الأسبوع ليتجه للصعود للأسبوع الثاني على التوالي.



وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.3 بالمائة إلى 1281.80 دولار.



ومن بين المعادن النفيسة الاخرى استقرت الفضة دون تغير يذكر في المعاملات الفورية عند 17.087 دولار للأوقية في حين ارتفع البلاتين 0.4 بالمائة إلى 934.30 دولار وزاد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 994.50 دولار.

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