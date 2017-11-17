روسيا تستخدم (الفيتو) ضد مشروع قرار أمريكي في سورية [17/نوفمبر/2017] نيويورك – سبأ:



إستخدمت روسيا حق النقض (فيتو) في مجلس الامن الدولي امس ضد مشروع قرار أمريكي بشأن تمديد مهمة الآلية المشتركة للتحقيق باستخدام الأسلحة الكيميائية في سورية.







وصوتت بوليفيا ضد مشروع القرار في حين امتنع كل من مصر والصين عن التصويت.







وذكر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قبيل التصويت على مشروع القرار الأمريكي ان الجانب الروسي يسحب مشروع قراره حول هذا الموضوع بسبب عدم موافقة مجلس الأمن على اجراء التصويت حوله بعد مشروع القرار الأمريكي.







وكانت روسيا قد استخدمت (الفيتو) الشهر الماضي ضد مشروع قرار أمريكي مماثل.







وينتهي التفويض الممنوح لآلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم.

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