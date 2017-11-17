الأرصاد يتوقع استمرار التدني في درجات الحرارة وتكون الصقيع [17/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار التدني في درجات الحرارة الصغرى في المرتفعات الجبلية.



وأكد المركز تأثر المرتفعات الجبلية لمحافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء وأجزاء من إب والضالع وبعض المناطق الصحراوية الشمالية الشرقية من البلاد بكتلة هوائية باردة وجافة يرافقها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى وتكون الصقيع على أجزاء من المرتفعات الجبلية.



ودعا المركز الوطني في نشرته اليوم تلقتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) المزارعين إلى اتخاذ الاحتياطات لحماية محاصيلهم الزراعية من أثار موجة الصقيع.



ونبه المركز قاطني المرتفعات الجبلية خاصة الأطفال وكبار السن بارتداء الملابس الشتوية للوقاية من صدمات البرد.

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