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طيران الأباتشي التابع للعدوان يستهدف مركز إصطياد وفندق بالحديدة
[17/نوفمبر/2017] الحديدة - سبأ:
استهدف طيران الأباتشي التابع للعدوان السعودي اليوم مركز الإصطياد بالوعرة في محافظة الحديدة.
وأوضح مصدر أمني بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران الأباتشي التابع للعدوان استهدف مركز الإصطياد بالوعرة وفندق جمعان في مديرية الخوخة.
وأدان المصدر بشدة استمرار تحالف العدوان في استهداف الصيادين ومراكز الإصطياد والمنشآت الخدمية والفنادق بالمحافظة في ظل صمت مخزي للمجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية.
سبأ