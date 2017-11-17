ارشيف عشرة شهداء حصيلة أولية جراء غارة استهدفت محلا تجاريا في حجة [17/نوفمبر/2017] حجة - سبأ:

استشهد عشرة مواطنين اليوم بغارة شنها طيران العدوان السعودي الأمريكي علي مديرية عبس بمحافظة حجة.



وأوضح مصدر محلي بالمحافظة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف بغارة محلا تجاريا في منطقة الجر بمديرية عبس ما أدى إلى استشهاد عشرة مواطنين في حصيلة أولية.



وأدان المصدر إمعان تحالف العدوان في ارتكاب المجازر المروعة بحق المواطنين.. مؤكدا أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وسيتم ملاحقة مرتكبيها.



ودعا المصدر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى الخروج من صمتها المخزي تجاه ما يرتكبه تحالف العدوان السعودي من جرائم حرب بحق الشعب اليمني.

سبأ