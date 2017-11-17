إستشهاد وإصابة 14 مواطنا بإستهداف طيران العدوان حافلة في الحديدة [17/نوفمبر/2017] الحديدة - سبأ:

إستشهد ستة مواطنين وأصيب ثمانية آخرين اليوم بإستهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي حافلة في مديرية الزهرة بمحافظة الحديدة.



وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان إستهدف حافلة بمنطقة خميس الواعضات بمديرية الزهرة، مأ أدى إلى إستشهاد ستة مواطنين وجرح ثمانية آخرين.



وأدان المصدر إستمرار تحالف العدوان في إرتكاب أبشع الجرائم بحق الشعب اليمني وإستهداف المناطق الآهلة بالسكان وإمعانه في تدمير الممتلكات العامة والخاصة في ظل صمت دولي معيب.

سبأ