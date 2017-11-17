انتصارات كبيرة للجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات [17/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:

حقق أبطال الجيش واللجان الشعبية انتصارات كبيرة في مختلف الجبهات وألحقوا بالعدو السعودي ومرتزقته خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.



وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت مرابض مدفعية الجيش السعودي في جبل قيس بجيزان محققة إصابات مباشرة، كما استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في مواقع الفريضة ومستحدث الكرس والغاوية.



وأشار المصدر إلى قنص جندي سعودي في الفريضة وقنص جندي آخر في الدفينية، فيما قصفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في الطوال والرمضة.



وفي نجران تم قنص أحد مرتزقة الجيش السعودي في موقع الشبكة ، واستهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في ذو رعين وقبالة منفذ الخضراء وتجمعات للجنود السعوديين في موقع الضبعة.



وأوضح المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً للجيش واللجان استهدف تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب وفي رقابة الهنجر وموقع الشبكة والجوازات بعسير ، فيما تم قنص أحد المرتزقة في جبل سبحطل.



وفي شبوة قتل وجرح عدد من المرتزقة خلال عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم في منطقة جحفة، كما لقي المرتزق محمد علي احمد مرجان مصرعه وأصيب المرتزقان راشد محمد ناصر الظفري المصعبي وعبدالرب محمد علوي القاضي بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة بيحان.



ولفت المصدر إلى سقوط قتلى وجرحى من مرتزقة العدوان في كمين بوادي سدبا بمديرية المتون في محافظة الجوف، كما تم قنص خمسة آخرين في وادي شواق بمديرية الغيل، واستهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة في صبرين بمديرية خب والشعف ك.



وأطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية صاروخ زلزال 1 على تجمعات لمرتزقة العدوان خلف موقع المنارة في مديرية نهم ، فيما استهدفت المدفعية تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي .



وحسب المصدر دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات وتحصينات مرتزقة العدوان في يعيس بمريس في محافظة الضالع ، ونفذ الجيش واللجان هجوماً مباغتاً على مواقع المرتزقة في مريس أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم .



وتم إطلاق عدد من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات لمرتزقة العدوان في مديرية حيفان ، واستهدفت المدفعية تجمعات وآليات لهم في مديرية الوازعية بمحافظة تعز، كما تم إعطاب آلية تابعة لهم غرب مديرية موزع ومصرع من كانوا على متنها.



وأكد المصدر قنص 11 من مرتزقة العدوان في مناطق متفرقة من مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وقنص واحد في عقبة مكيراس بمحافظة البيضاء.



ونفذ الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية مباغتة على مواقع المرتزقة في كتف البعير بمديرية ذي ناعم بالبيضاء أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

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