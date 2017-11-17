استشهاد وإصابة ستة مواطنين بغارات طيران العدوان في ثلاث محافظات [17/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:

استشهد وأصيب ستة مواطنين بينهم طفلتين جراء غارات طيران العدوان السعودي الأمريكي التي استهدفت منازل وممتلكات المواطنين في عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارة على منزل مواطن في منطقة الغور بمديرية غمر محافظة صعدة ما أدى إلى استشهاد امرأة وإصابة طفلة ورجل.



كما شن طيران العدوان تسع غارات على مناطق الصوح والفرع والقمع والبقع وخليقا بمديرية كتاف، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية ومنطقة الغور بمديرية غمر.



وأكد المصدر استشهاد مواطن في غارة لطيران العدوان استهدفت سيارة في منطقة الضيق بمديرية صرواح في محافظة مأرب، وأصيب مواطن وابنته إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات طيران العدوان في قرية الرمادة بمديرية نهم.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على منطقة قطيبين في مديرية نهم بمحافظة صنعاء وغارتين على مدارس العمري بمديرية ذباب ومنطقة عزان في مديرية الوازعية بمحافظة تعز.



وحسب المصدر شن طيران العدوان خمس غارات على الشرفة في نجران.

سبأ