ضبط عدد من المخالفات وإتلاف مواد غذائية منتهية بأمانة العاصمة [17/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:

ضبط مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة الأسبوع الماضي عدداً من المخالفات التموينية والمواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام الآدمي.



وأوضح تقرير صادر عن المكتب تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن المخالفات المضبوطة شملت بيع مواد غذائية تالفة ومنتهية الصلاحية، مشكوك في صلاحيتها أو لا تحمل تاريخاً، ومخالفة للمواصفات، وأخرى سيئة التخزين وغير صالحة للاستخدام.



وأشار التقرير إلى أنه تم إتلاف طن و500 كجم صدور ونقانق دجاج منتهية الصلاحية، وأدوات تجمل، وكذا ألفين و790 كرتون أجبان مثلثة تالفة.



وأكد التقرير أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية (الغرامة المالية) حيال خمس قضايا تموينية، وتحرير ثلاثة محاضر ضبط مخالفة لمنشئات تجارية لسوء التخزين ورفض السماح للجان بممارسة عملية التفتيش.



ولفت التقرير إلى إحالة 13 مخالفة إلى نيابة الصناعة.

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