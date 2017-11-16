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محافظ الجوف يوجه بسرعة تقديم العون لأهالي ضحايا الحادث المأساوي بمديرية برط العنان
[16/نوفمبر/2017]
الجوف - سبأ :

وجه محافظ الجوف سام علي الملاحي المكاتب التنفيذية والأجهزة الأمنية بالمحافظة بسرعة تقديم العون والمساعدة لأهالي ضحايا الحادث المأساوي الناتج عن حريق منزل آل القعل بمديرية برط العنان.

وكلف محافظ الجوف الأجهزة الأمنية بمديرية برط العنان بالتحقيق في ملابسات الحادث، حاثا الجهات الصحية على الاهتمام والرعاية بالجرحى وعلاجهم.

كما وجه اللجنة الإنسانية والإغاثية بالمحافظة لتقديم إغاثة عاجلة وسلال غذائية لأسر الضحايا ..مطالبا الجهات المعنية بمعاملة ضحايا هذا الحادث كشهداء وجرحى العدوان.

وعبر المحافظ الملاحي عن خالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للجرحى .. سائلا الله العلي القدير أن يلهم أهاليهم الصبر والسلوان.

وكان حادث حريق ناجم عن سوء تخزين للذخيرة والأسلحة بمنزل المواطن غالب القعل أودى بحياة 18 شخصا وإصابة 35 آخرين بمديرية برط العنان.

سبـأ
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