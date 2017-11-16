محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تكريم خريجي مشروعي علمني كيف اصطاد ومن حقي أن أتعلم بالحديدة الحديدة - سبأ :

نظمت مؤسسة رواحل للتنمية بمحافظة الحديدة اليوم حفلا تكريميا ل 60 من الخريجين والأوائل بمشروعي"علمني كيف اصطاد، ومن حقي أن أتعلم" والذي إستمر شهرين في إطار المشاريع التنموية التي تنفذها المؤسسة.



وخلال التكريم أشارت رئيسة المؤسسة ليلى عثمان إلى أن مشروع علمني كيف اصطاد اشتمل على أنشطة في الخياطة والكوافير، إضافة إلى الإسعافات الأولية.



وأوضح أن المشروع يأتي في إطار سعي المؤسسة لتمكين المرأة إقتصاديا وتسهيل سبل المعيشة وتحويل المرأة من مستهلك إلى منتج وتوفير إحتياجاتها وأسرتها خصوصا لفئة الأرامل والأيتام.



وأكدت أن المشروع هدف لتجاوز أثر العنف النفسي الذي يمكن أن تواجهه المرأة من الأسرة والمجتمع كما يجعل منها عونا للرجل في توفير إحتياجات الأسرة بسبب الظروف الإقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها المجتمع بفعل العدوان والحصار.



ولفتت رئيسة المؤسسة إلى أن مشروع من حقي أن أتعلم يأتي أيضا ضمن حرص المؤسسة لتوفير الفرص التعليمية للأيتام من خلال دعمهم في الدراسة وتقديم الحقيبة والزي المدرسي خصوصا للأيتام والفقراء و الأنشطة المدرسية والتربوية والدعم النفسي .



تخلل الحفل عدد من المسابقات والجوائر ومزاد عائد لصالح الأيتام.

سبـأ [16/نوفمبر/2017]سبـأ