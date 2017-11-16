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  محلي
وفاة وإصابة 53 مواطناً في حريق منزل بمديرية برط العنان بالجوف
[16/نوفمبر/2017]
الجوف - سبأ :

توفي 18 مواطنا وأصيب نحو 35 آخرين اليوم جراء حريق اندلع في منزل تاجر للسلاح بمديرية برط العنان محافظة الجوف.

وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن حريقاً اندلع بمنزل المواطن عارف قعل وبعد هروع المواطنين لإطفاء الحريق انفجر مخزن للذخيرة في الطابق السفلي ما أدى إلى وفاة 18 مواطنا بينهم عشرة من أسرة القعل وإصابة 35 آخرين بعضهم جروحهم خطيرة.

وأشار المصدر إلى أن الحادث المأساوي حصل نتيجة التخزين العشوائي للذخيرة والسلاح داخل المنزل، حيث يعمل المواطن عارف القعل في تجارة السلاح منذ فترة طويلة.

سبـأ
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