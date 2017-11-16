[16/نوفمبر/2017]
جيزان - سبأ:
دكت القوة المدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات ومواقع للعدو السعودي بنجران وجيزان .
وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان قصفت تجمعات للجنود السعوديين في مواقع الفريضة والطوال والرمضة ومستحدث الكرس بجيزان مكبدة العدو خسائر فادحة في الأروح والعتاد.
وأكد المصدر قنص جنديين سعوديين في موقعي الدفينية والفريضة بجيزان وأحد مرتزقة الجيش السعودي في موقع الشبكة بنجران .
وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في ذو رعين وقبالة منفذ الخضراء بنجران محققة إصابات مباشرة.
سبـأ