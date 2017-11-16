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آخر تحديث: الخميس، 16 - نوفمبر - 2017 الساعة 09:06:27م
وزير الخارجية يدعو الدول العربية إلى تحمل المسؤولية تجاه ما يجري في اليمن
دعا وزير الخارجية المهندس هشام شرف الدول العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إلى تحمل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية تجاه ما يجري في اليمن وإرسال بعثة تقصي حقائق للإطلاع عن كثب على حقيقة ما يحدث على أرض الواقع.
مقتل وإصابة 34 شخصا بأربعة تفجيرات إرهابية انتحارية في نيجيريا
قتل 12 شخصا وأصيب 22 آخرون بجروح إثر أربعة تفجيرات إرهابية انتحارية مساء اليوم في مايدوغوري شمال شرق نيجيريا.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1023 ) بقيمة 79 ملياراً و54 مليوناً و880 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
البيرو آخر المتأهلين إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم
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طيران العدوان يشن غارتين على تعز
[16/نوفمبر/2017]
تعز - سبأ :
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم غارتين على محافظة تعز.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الطيران المعادي شن غارة على مدارس العمري بمديرية ذوباب وغارة على منطقة عزان في مديرية الوازعية.
سبـأ
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