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وكالة الطاقة الدولية:أميركا ستشكل 80 % من نمو انتاج النفط العالمي
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  اقتصاد
وكالة الطاقة الدولية:أميركا ستشكل 80 % من نمو انتاج النفط العالمي
[16/نوفمبر/2017]
واشنطن - سبأ :

توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تشكل الولايات المتحدة أكثر من 80 % من نمو إنتاج النفط العالمي في السنوات العشر القادمة وإن إنتاجها من الغاز سيزيد بنسبة 30 % عن إنتاج روسيا بحلول ذلك الوقت.

وقال مدير وكالة الطاقة فاتح بيرول في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذي يعقد في بون بألمانيا اليوم إن الولايات المتحدة ستصبح في الأجل الطويل "القائد بدون منازع في إنتاج النفط والغاز حول العالم".

وتوقّعت وكالة الطاقة الدولية التى تتخذ من باريس مقرا لها، عودة أسواق النفط إلى توازنها العام المقبل إذا ظل الطلب على النفط "تقريبا" عند مستوياته المرتفعة حاليا وإذا واصلت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين من خارجها خفض إمداداتهم النفطية.

يذكر ان الولايات المتحدة الاميركية تنتج كميات هائلة من النفط الصخري منذ مطلع العام الحالي.

سبـأ
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