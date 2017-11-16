[16/نوفمبر/2017]
حجة - سبأ :
وافق مكتب منظمة رعاية الأطفال بحجة على دعم وتنفيذ إنشاء وتشغيل محطة توليد الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية تستفيد منه هيئة المستشفى الجمهوري بحجة.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الهيئة الدكتور محمد الصوملي بمسئول برنامج الصحة في المنظمة الدكتور قيس جسار والذي ناقش معه مستوى الخدمات الصحية التي تقدمها الهيئة.
وأكد الدكتور الصوملي أهمية التحول للطاقة البديلة والمتجددة في توفير الطاقة الكهربائية للهيئة بما يضمن ديمومة تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.
وأشار إلى أن هذا المشروع سيسهم في انخفاض تكاليف تشغيل المولدات الكهربائية وتجاوز إشكاليات عدم توفير مادة الديزل نتيجة الحصار الجائر المفروض على البلاد .. مثمنا تبني المنظمة لهذا المشروع الحيوي.
حضر اللقاء مسئول مشروع الكوليرا بالمنظمة الدكتور فضل راجح ومسئول برنامج التغذية بالمنظمة الدكتور أمين ركوان.
سبـأ