رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الفارس الصعفاني يحقق لقب فردي السيف في بطولة شهداء الكلية الحربية صنعاء - سبأ :

حقق فارس الكلية الحربية بلال الصعفاني لقب فردي السيف في ختام منافسات بطولة شهداء الكلية الحربية الخامسة لإلتقاط الأوتاد التي نظمها جناح الفروسية بالكلية الحربية تزامنا مع الإحتفال بأعياد الثورة سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.



شارك في البطولة التي أقيمت خلال الفترة 14 إلى 16 نوفمبر الجاري 30 فارسا مثلوا نخبة فرسان اليمن من الكلية الحربية وكلية الشرطة .



وتمكن الفارس بلال الصعفاني من جناح الفروسية بالكلية الحربية على جواده الوافي من إحراز لقب البطولة في فردي السيف، فيما حل الفارس نبيل طه على جواده الوسيم المركز الثاني، وحل ثالثا الفارس جلال اليوسفي من كلية الشرطة على فرسه أم الخير.



وفي ختام المنافسة كرم نائب رئيس إتحاد الفروسية ياسر نصار ونائب كبير المعلمين بالكلية الحربية العميد الركن علي عبده الجهيم والنائب الثاني لرئيس لإتحاد الفروسية نجيب العذري ومدرب المنتخب الوطني للفروسية محمد شذان بتكريم الفرسان الفائزين في بالمراكز الأولى

سبـأ [16/نوفمبر/2017]سبـأ