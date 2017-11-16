محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مركز أبجد بذمار ينظم منتدى حواري حول التعايش والسلام ذمار - سبأ :

نظم مركز أبجد للدراسات والتنمية بذمار اليوم المنتدى الحواري الرابع حول تعزيز قيم التعايش والتسامح والسلام بمشاركة 60 من معلمي ومعلمات مادة التربية الإسلامية بمدينة ذمار.



تهدف المنتديات الحوارية التي ينظمها المركز ضمن برنامج "شباب من أجل التعايش والسلام" نشر قيم السلام والتعايش في أوساط المجتمع عبر قنوات متعددة للوصول إلى إحداث تغيير إيجابي على الواقع.



وأِشارت منسقة مشروع برنامج شباب من اجل التعايش والسلام دلال الصيادي، إلى أن المنتدى الحواري الرابع استهدف معلمي ومعلمات مادة التربية الإسلامية نظرا للدور الذي تلعبه هذه الشريحة في الإشراف على تربية وتعليم الأجيال.



ولفتت إلى أهمية دور المعلمين والمعلمات في ترسيخ مبادئ وقيم الدين الإسلامي الحنيف لدى الطلاب والطالبات وإبعادهم عن الصراعات والتطرف، إلى السلام والتسامح والقبول بالآخر.



ويأتي المنتدى الرابع والذي عقد بالتزامن مع اليوم العالمي للتسامح 16 نوفمبر بعد تنفيذ ثلاثة منتديات حوارية إستهدفت شباب وناشطين وصحافيين وخطباء ومرشدين.



يذكر أن مركز أبجد للدراسات والتنمية، مؤسسة مدينة تعمل في مجال التنمية والتمكين السياسي للشباب والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.​

سبـأ [16/نوفمبر/2017]سبـأ