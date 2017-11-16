ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 16 - نوفمبر - 2017 الساعة 07:57:03م
وزير الخارجية يدعو الدول العربية إلى تحمل المسؤولية تجاه ما يجري في اليمن
دعا وزير الخارجية المهندس هشام شرف الدول العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إلى تحمل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية تجاه ما يجري في اليمن وإرسال بعثة تقصي حقائق للإطلاع عن كثب على حقيقة ما يحدث على أرض الواقع.
مقتل وإصابة 34 شخصا بأربعة تفجيرات إرهابية انتحارية في نيجيريا
قتل 12 شخصا وأصيب 22 آخرون بجروح إثر أربعة تفجيرات إرهابية انتحارية مساء اليوم في مايدوغوري شمال شرق نيجيريا.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1023 ) بقيمة 79 ملياراً و54 مليوناً و880 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
البيرو آخر المتأهلين إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم
تأهلت البيرو إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 بعد فوزها على نيوزيلندا بهدفين نظيفين في إياب الملحق العالمي للتصفيات أمس.
آخر الأخبار:
مركز أبجد بذمار ينظم منتدى حواري حول التعايش والسلام
قصف مدفعي يستهدف تجمعات مرتزقة العدوان شرق الجوف
الشعب يعادل العروبة في دوري أعياد أكتوبر ونوفمبر
مؤسسة السجين الوطنية تعقد صلحاً قبلياً لإطلاق سجين
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
الشعب يعادل العروبة في دوري أعياد أكتوبر ونوفمبر
[16/نوفمبر/2017]
صنعاء  - سبأ:
 أخفق فريق العروبة بفوز كان في متناوله بتعادله أمام منافسه الشعب بثلاثة أهداف لمثلها في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب نادي وحدة صنعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أعياد أكتوبر ونوفمبر لكرة القدم.

أنهى العروبة الشوط الأول متقدما بهدفي حمود الرضا وزميله أيمن المطري عند الدقيقتين 15 و 40 , قبل أن يعود الشعب إلى أجواء المباراة في الشوط الثاني ليسجل هدفين عبر مهاجمه مجد الحكيمي في الدقيقتين 57 و 73.

وتمكن العروبة من التقدم من جديد بواسطة نجمه أيمن المطري الذي سجل هدفه الشخصي الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 87, لكن لاعب الشعب محمد معيض أدرك التعادل في الدقيقة الأخيرة, لينتهي اللقاء بالتعادل الايجابي بثلاثة أهداف لكليهما.

بهذه النتيجة رفع الفريقان رصيدههما إلى نقطتين ليحتلا المركز الخامس مؤقتا.

وتختتم منافسات هذه الجولة غد الجمعة بلقاء دربي العاصمة بين الأهلي المتصدر بست نقاط ومضيفه الوحدة.

وكانت منافسات الجولة الثالثة افتتحت أمس وشهدت إنسحاب فريق 22 مايو الذي كان خاسرا بهدف حتى الدقيقة 72 أمام اليرموك بداعي الإحتجاج على قرار الحكم بانتظار

سبأ
  المزيد من (رياضة)
الاتحاد الايطالي لكرة القدم يقيل المدرب فينتورا
البيرو آخر المتأهلين إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم
افتتاح دورة الألعاب الرياضية الأولى بمحافظة إب
الروسية يفيموفا تحرز ميدالية ذهبية في كأس العالم للسباحة
أستراليا تلحق بركب المتأهلين إلى مونديال روسيا 2018
الدنمارك تقسو على أيرلندا بخماسية وتصعد لكأس العالم في روسيا
الذبحاني يحرز لقب فردي الرمح في إنطلاق شهداء الحربية للفروسية
إنجلترا تواجه هولندا وإيطاليا وديا استعدادا لكأس العالم
المنتخب الوطني يضع قدماً في نهائيات كأس آسيا بتعادله مع طاجيكستان
غدا بصنعاء إنطلاق بطولة شهداء الحربية للفروسية
العدوان السعودي على اليمن
إستشهاد امرأة وإصابة طفلة ورجل بغارة لطيران العدوان بصعدة
[16/نوفمبر/2017]
إستشهاد مواطن بغارة لطيران العدوان بمديرية صرواح بمأرب
[16/نوفمبر/2017]
العدوان السعودي الأمريكي يواصل استهداف المواطنين وممتلكاتهم
[16/نوفمبر/2017]
مديرة حقوق الإنسان بالحديدة: الصيادون يتعرضون للتعذيب في بوارج وسجون العدوان
[16/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن 14 غارة على صعدة ونجران وعسير
[15/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by