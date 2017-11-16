رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الشعب يعادل العروبة في دوري أعياد أكتوبر ونوفمبر صنعاء - سبأ:

أخفق فريق العروبة بفوز كان في متناوله بتعادله أمام منافسه الشعب بثلاثة أهداف لمثلها في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب نادي وحدة صنعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أعياد أكتوبر ونوفمبر لكرة القدم.



أنهى العروبة الشوط الأول متقدما بهدفي حمود الرضا وزميله أيمن المطري عند الدقيقتين 15 و 40 , قبل أن يعود الشعب إلى أجواء المباراة في الشوط الثاني ليسجل هدفين عبر مهاجمه مجد الحكيمي في الدقيقتين 57 و 73.



وتمكن العروبة من التقدم من جديد بواسطة نجمه أيمن المطري الذي سجل هدفه الشخصي الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 87, لكن لاعب الشعب محمد معيض أدرك التعادل في الدقيقة الأخيرة, لينتهي اللقاء بالتعادل الايجابي بثلاثة أهداف لكليهما.



بهذه النتيجة رفع الفريقان رصيدههما إلى نقطتين ليحتلا المركز الخامس مؤقتا.



وتختتم منافسات هذه الجولة غد الجمعة بلقاء دربي العاصمة بين الأهلي المتصدر بست نقاط ومضيفه الوحدة.



وكانت منافسات الجولة الثالثة افتتحت أمس وشهدت إنسحاب فريق 22 مايو الذي كان خاسرا بهدف حتى الدقيقة 72 أمام اليرموك بداعي الإحتجاج على قرار الحكم بانتظار

سبأ [16/نوفمبر/2017]سبأ