محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤسسة السجين الوطنية تعقد صلحاً قبلياً لإطلاق سجين صنعاء ـ سبأ:

عقدت مؤسسة السجين الوطنية اليوم صلحاً قبلياً بين أحد السجناء وأصحاب الحق، دفعت خلاله الأرش عن السجين لإخراجه من السجن.



وخلال جلسة الصلح اعتبر مدير عام مؤسسة السجين فضل عبيد الصلح أحد البرامج التي تنفذها المؤسسة في إطار أنشطتها الإجتماعية والإنسانية بهدف حل المشكلات بين المتخاصمين وتقريب وجهات النظر وإصلاح ذات البين.



وأشار إلى أن الصلح تم بعد تخفيض مبلغ الأرش من ثمانية ملايين ريال إلى ثلاثة ملايين دفعت مؤسسة السجين مليوني ريال، ومليون ريال دفعها الشيخ يحيى عايض وأسرة السجين.



وأشاد عبيد بالجهود الحثيثة التي بذلتها الشخصيات الإجتماعية والأعيان لإتمام الصلح والتقريب بين أصحاب الحق استنادا لقوله تعالى "فمن عفا وأصلح فأجره على الله".



من جانبه أكد الشيخ يحيى علي عايض أن الصلح بين طرفي النزاع يأتي في سياق تعزيز الروابط الإجتماعية وإصلاح ذات البين وخلق روح التسامح والإخاء.



حضر جلسة الصلح عضو مجلس الأمناء بمؤسسة السجين الوطنية محمد شارب والشيخ يحيى غوبر عدد من الشخصيات الإجتماعية .

سبأ [16/نوفمبر/2017]سبأ