محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل صلح قبلي ينهي قضية قتل بين أسرتي الأشموري والفقية بعمران عمران - سبأ:

أنهى صلح قبلي بمحافظة عمران قضية قتل بين أسرة محمد الأشموري من مديرية عمران وأسرة محمد الفقية من مديرية عيال سريح وقعت الأسبوع الماضي.



وخلال الصلح القبلي الذي تقدمه محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان وأمين عام محلي المحافظة صالح المخلوس ومدير أمن المحافظة العميد محمد المتوكل ورئيس محكمه إستنئاف عمران وعدد من المسئولين والمشائخ .. أعلن أولياء دم المجني عليه محمد علي الاشموري العفو عن الجاني فهد الفقيه لوجهه الله.



وأشاد الحاضرون بموقف أولياء دم المجني عليه من آل الأشموري في العفو والصفح عن الجاني من آل الفقية .. منوهين بجهود الساعين والخيرين في تقريب وجهات النظر بين المتخاصمين وحل القضية في أسبوع .



واعتبروا ذلك بادرة إيجابية قل نظيرها في المجتمع .. مؤكدين أن حل الخلافات بين أبناء الوطن أصبح أمرا ملحا خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وما يتعرض له من عدوان وحصار منذ ما يقارب ثلاثة أعوام .

سبأ [16/نوفمبر/2017]سبأ